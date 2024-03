Arunachal Pradesh Elections 2024: अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट को लेकर अधिसूचना जारी, 19 अप्रैल को पड़ेंगे वोट, जानिए किस दिन मतगणना

Highlights नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। 4,49,050 महिला और पांच तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।

Arunachal Pradesh Elections 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी। प्रदेश में 19 अप्रैल को संसदीय चुनाव के प्रथम चरण के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। यहां राज्य निर्वाचन कार्यालय ने पूर्वोत्तर राज्य में 60 विधानसभा क्षेत्रों और दो लोकसभा सीट पर चुनाव कराने के लिए अलग-अलग गजट अधिसूचनाएं जारी की। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी लिकेन कोयू ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है और नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। राज्य की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल दो जून को खत्म हो रहा है।

राज्य में कुल 8,86,848 मतदाता हैं जिनमें 4,49,050 महिला और पांच तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। राज्य में कुल 2,226 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 156 का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाएं करेंगी, जबकि 49 बूथ का प्रबंधन युवा और तीन बूथ का प्रबंधन दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) करेंगे। राज्य में 588 बूथ को संवेदनशील और 443 को अति संवेदनशील क्षेत्रों के तौर पर चिन्हित किया गया है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और विभिन्न श्रेणियों के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

कोयू ने कहा कि जिलों में ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग के बारे में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूरे राज्य में ईवीएम की प्रथम-स्तरीय जांच पूरी कर ली गई है। सीईओ पवन कुमार सेन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में उपलब्ध पुलिस बल के अलावा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) की 75 कंपनियों को तैनात किया है।

साल 2019 के चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश की दोनों लोकसभा सीट जीतीं थी। विधानसभा में, भाजपा ने 41 सीटें जीतीं, जद (यू) ने सात, नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) ने पांच, कांग्रेस ने चार और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरूणाचल (पीपीए) ने एक सीट हासिल की थी।

जबकि दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की थी। भाजपा ने सभी विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और अरूणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू और अरूणाचल पूर्व सीट से तापिर गाओ को अपना उम्मीदवार बनाया है।

