Arunachal Pradesh election results 2024 Live: रिजल्ट से पहले भाजपा ने 10 सीटें जीतीं, रुझान में 8 सीट पर आगे, यहां जानें ताजा अपडेट

Arunachal Pradesh election results 2024 Live: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती 2 जून को सुबह 6 बजे शुरू हो गई। सत्तारूढ़ भाजपा पहले ही 60 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी हैं। ताजा रुझान में भाजपा 8 सीट पर आगे हैं। अधिकारी ने जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। लोकसभा के लिए 2 सीट और विधानसभा के लिए 60 सीट हैं। बहुमत के लिए 31 विधायक की जरूरत है।

Counting of votes for #Arunachal Pradesh Assembly Elections 2024 underway.



The BJP has already won 10 seats unopposed in the 60-member Arunachal Pradesh Assembly.#ArunachalPradeshElectionResults2024pic.twitter.com/Uqf1jJbcxk