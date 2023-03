अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ सेना का चीता हेलीकॉप्टर, पायलटों की तलाश जारी; सुबह 09:15 बजे एटीसी से संपर्क टूटा था संपर्क

Highlights चीता हेलीकॉप्टर का आज सुबह करीब 09:15 बजे एटीसी से संपर्क टूटने की सूचना मिली थी। हेलीकॉप्टर के बोमडिला के पश्चिम में मंडला के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है।

ईटानगरः अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला के पश्चिम में मांडला के पास सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत, पीआरओ डिफेंस गुवाहाटी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पास एक ऑपरेशनल सॉर्टी उड़ा रहे आर्मी एविएशन चीता हेलीकॉप्टर का आज सुबह करीब 09:15 बजे हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) से संपर्क टूटने की सूचना मिली थी। बोमडिला के पश्चिम में मंडला के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। खोज दलों को घटनास्थल पर भेजा गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है...

Indian Army Cheetah helicopter has crashed near Mandala hills area of Arunachal Pradesh. Search operation for the pilots has started. More details awaited: Army sources pic.twitter.com/fqD0uu767w