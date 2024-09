Araku Food Poisoning Case: आंध्र प्रदेश में फूड पॉइजनिंग से 60 छात्र बीमार, होस्टल में परोसे खाने पर जिला कलेक्टर का एक्शन

Araku Food Poisoning Case: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक आदिवासी कल्याण हॉस्टल में दूषित खाना खाने से दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां बीमार हो गई। करीब 60 लड़कियों की खाना खाते ही तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। गौरतलब है कि हॉस्टल के खाने से लड़कियों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई जिससे लड़कियों की हालत खराब हो गई।

जिला अधिकारियों ने बताया कि अब सभी छात्राएं खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है यह घटना शनिवार शाम को अराकू घाटी के डुम्ब्रीगुडा ब्लॉक में कोर्राई ग्राम पंचायत के जमीगुडा आदिवासी कल्याण आवासीय विद्यालय में हुई।

Food poisoning for 50 students in Araku.. shifted to hospital at midnight



Araku - Dambriguda Mandal Bonduguda Tribal Welfare Girls High School Hostels 50 students fell seriously ill after eating contaminated food.



Students were shifted to Arakuloya Hospital at midnight… pic.twitter.com/5IhEQLzI9V