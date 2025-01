Visakhapatnam roadshow: पीएम मोदी, सीएम चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया रोड शो?, करोड़ों की सौगात, देखें वीडियो

Highlights कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर डिजिटल तरीके से कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनसेना पार्टी के झंडों से सजा पटा हुआ था। खुले वाहन पर सवार नेताओं पर फूल बरसाए तथा हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया।

Visakhapatnam roadshow: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण के साथ रोड शो किया। सार्वजनिक रैली को संबोधित कर आंध्र प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी। रोडशो के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और खुले वाहन पर सवार नेताओं पर फूल बरसाए तथा हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। पूरा मार्ग तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनसेना पार्टी के झंडों से सजा पटा हुआ था। बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम में संपत विनायक मंदिर से शुरू होकर रोड शो आंध्र विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में पहुंचा, जहां एक जनसभा का आयोजन किया। मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर डिजिटल तरीके से कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जिन परियोजनाओं का उद्धघाटन किया जाएगा उसमें अनकापल्ली जिले के पुदीमदका में एनटीपीसी का एकीकृत हरित ‘हाइड्रोजन हब’, नक्कापल्ली में ‘बल्क ड्रग पार्क’, रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कुछ कार्य और अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

