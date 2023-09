आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में आए जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण, गिरफ्तारी को बताया दुखद

Highlights अध्यक्ष पवन कल्याण ने नायडू की गिरफ्तारी पर सरकार की कड़ी निंदा की जन सेना पार्टी प्रमुख ने कहा, लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं बोले- आज जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया वह दुखद है

अमरावती: आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सियासी हंगाम जारी है। जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने नायडू की गिरफ्तारी पर सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, "जन सेना की ओर से हम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आज जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया वह दुखद है। हम खुलकर विरोध कर रहे हैं जिस तरह से अधिकारी और राजनीतिक दल सरकारी नेताओं के आदेश के अनुसार गिरफ्तारी कर रहे हैं।”

वहीं तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुंचनपल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का पुतला जलाकर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। प्रदर्शनकारियों ने 'सीएम मुर्दाबाद' के नारे लगाए और टायर जलाकर सड़क को जाम किया। जवाब में, पुलिस ने टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, बाद में उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

Amaravati, Andhra Pradesh | Jana Sena party President Pawan Kalyan says, "On behalf of Jana Sena, we strongly condemn the arrest of Chandrababu Naidu. Such incidents are unfortunate in a democracy. The manner in which the former Chief Minister was arrested today is sad. We are… pic.twitter.com/QGFVDDh6Ef