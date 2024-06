Andhra Pradesh Election Results 2024 Live Updates: आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन आगे, वाईएसआरसी को लग सकता है झटका

Highlights Andhra Pradesh Election Results 2024 Live Updates: जी. बुचैया चौधरी वाईएसआरसीपी के अपने प्रतिद्वंद्वी एवं मंत्री सी श्रीनिवास से आगे हैं। Andhra Pradesh Election Results 2024 Live Updates: आंध्र प्रदेश में 13 मई को 25 लोकसभा सीट और 175 विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ था। Andhra Pradesh Election Results 2024 Live Updates: भारत गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।

Andhra Pradesh Election Results 2024 Live Updates: आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ वाईएसआरसी पार्टी, कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारत गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना पार्टी (जेएसपी) शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की कुल 175 विधानसभा सीट में से तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) 30 विधानसभा सीट पर आगे है। तेदेपा 30 सीट पर जबकि उसकी राजग सहयेागी जनसेना दो सीट और भाजपा एक सीट पर बढ़त बनाये हुए है।

#WATCH | Telangana: Visuals from a counting centre in Hyderabad. Counting of votes through EVM to begin shortly here. #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/QIBKtjwbrp

राजमुंदरी ग्रामीण विधानसभा सीट पर तेदेपा उम्मीदवार जी. बुचैया चौधरी वाईएसआरसीपी के अपने प्रतिद्वंद्वी एवं मंत्री सी श्रीनिवास से आगे हैं। आंध्र प्रदेश में 13 मई को 25 लोकसभा सीट और 175 विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ था।

As per initial trends of 311 seats by ECI, the BJP is leading on 152 seats, Congress leading on 61 seats, Samajwadi Party leading on 32 seats



#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/7NFaRsA2uz