'अमूल ब्रांड से ज्यादा अच्छा है नंदिनी...हमारा पानी, हमारी दूध और हमारी मिट्टी मजबूत है', कर्नाटक में दूध पर लड़ाई पर बोले कांग्रेस के डीके शिवकुमार

Highlights कर्नाटक में नंदिनी बनाम अमूल का विवाद, कांग्रेस ने भाजपा पर उठाए सवाल। नंदिनी को खत्म करने की साजिश बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक के दूध और किसानों की 'रक्षा' की जाएगी। हमें किसी अमूल की जरूरत नहीं है..हमारा पानी, हमारा दूध और हमारी मिट्टी मजबूत है: डीके शिवकुमार

बेंगलुरु: कर्नाटक में अमूल बनाम नंदिनी दूध की लड़ाई तेज होने के बीच राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने शनिवार को इस मुद्दे पर पार्टी के रुख को दोहराया। नंदिनी को अमूल से एक 'बेहतर' ब्रांड बताते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक के दूध और किसानों की 'रक्षा' की जाएगी।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने गुजरात के डेयरी सहकारी समिति अमूल के कर्नाटक डेयरी बाजार में प्रवेश की आलोचना करते हुए कहा, 'हम अपने दूध और अपने किसानों की रक्षा करना चाहते हैं। हमारे पास पहले से ही नंदिनी है जो अमूल से बेहतर ब्रांड है...हमें किसी अमूल की जरूरत नहीं है..हमारा पानी, हमारा दूध और हमारी मिट्टी मजबूत है।'

#WATCH | Bengaluru: We want to protect our milk and our farmers. We already have Nandini which is a better brand than Amul...We don't need any Amul..our water, our milk, and our soil is strong: Karnataka Congress chief DK Shivakumarpic.twitter.com/LNvBynEDsB