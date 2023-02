Amul Milk Rate: महंगा हुआ अमूल का दूध, कीमतों में इतने रुपये की हुई बढ़ोतरी

Highlights एक बार फिर महंगा हुआ अमूल दूध गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने बढ़ाए दूध के दाम

नई दिल्ली: गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने शुक्रवार को बताया कि अमूल ने अमूल पाउच दूध (सभी वेरिएंट) की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने कहा, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अमूल पाउच दूध (सभी प्रकार) की कीमत 2 फरवरी, 2023 रात्रि प्रेषण (फरवरी 3, 2023 सुबह) से बढ़ा दी गई है।"

Amul has increased prices of Amul pouch milk (All variants) by Rs 3 per litre: Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited pic.twitter.com/At3bxoGNPW