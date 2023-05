कर्नाटक विधानसभा चुनाव: केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले- '4 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक था, भाजपा ने इसे हटाया'

Highlights कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए मतदान 10 मई को तो मतगणना 13 मई को होगी। अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए मतदान 10 मई को तो मतगणना 13 मई को होगी। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने सोमवार को कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक था, इसलिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे हटा दिया था।

#WATCH | There is no provision for reservation on the basis of religion in our Constitution, says Union Home Minister Amit Shah in an interview to ANI. #KarnatakaElections pic.twitter.com/nGdu9FKkJk

समाचार एजेंसी से एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, "हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत सोच-समझकर किया गया आरक्षण में आरक्षण...कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने से पहले सिद्धारमैया को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर कांग्रेस मुसलमानों के लिए आरक्षण 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर देती है, तो वे किसका आरक्षण काटेंगे।"

I have toured all regions of Karnataka and we can witness eagerness for a double-engine government in the state. This will get converted to votes for the party:

Union Home Minister & BJP leader Amit Shah on May 10 Karnataka Assembly elections pic.twitter.com/vv0wx6xUhb