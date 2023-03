राहुल गांधी के बयानों पर हंगामे के बीच वरुण गांधी ने ठुकराया ऑक्सफोर्ड का आमंत्रण, बोले- भारत की चुनौतियों पर विदेश में बात करना मेरे लिए 'अशोभनीय'

Highlights 'पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं' , इस विषय पर वरुण गांधी को बोलने के लिए बुलाया गया था। वरुणा गांधी ने कहा कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन के आमंत्रण को ठुकरा दिया। वरुण गांधी ने कहा कि भारत की राजनीति नीतियों में सुधार के लिए समालोचना करने और रचनात्मक सुझाव देने का पूरा स्थान देती है।

नई दिल्ली: भाजपा सांसद और अक्सर अपनी ही पार्टी की सरकार की नीतियों पर खुल कर विरोध जताने वाले वरुण गांधी का एक और ट्वीट चर्चा में है। हालांकि इस बार उन्होंने जो बात कही है उसे उनके ही चचेरे भाई राहुल गांधी पर तंज के रूप में भी देखा जा सकता है। वरुण गांधी ने दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनियन के उस आमंत्रण को ठुकरा दिया है, जिसमें उनसे 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं' विषय पर आयोजित चर्चा में हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में वरुण गांधी ने कहा कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर घरेलू चुनौतियों को उठाने की कोई योग्यता या समग्रता नजर नहीं आती और इस तरह का कदम एक 'अपमानजनक कार्य' होगा। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, 'मैंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक बहस के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। भारत की राजनीति नियमित रूप से हमें अपनी नीतियों में सुधार के लिए समालोचना करने और रचनात्मक सुझाव देने का स्थान देती है। भारत की पसंद और चुनौतियों को अंतरराष्ट्रीय जांच के अधीन करना मेरे लिए एक अशोभनीय कार्य है।'

I have declined the invitation for a debate at the Oxford Union.



India's polity regularly offers us a space to critique & provide constructive suggestions to improve our policies.



Subjecting India’s choices & challenges to international scrutiny, for me, is a dishonourable act. pic.twitter.com/4XsZfV9vV4