WATCH: फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र, नारेबाजी के साथ निकाला मार्च

अलीगढ़: इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग के बीच उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में मार्च निकाला। हमास आतंकवादियों के अचानक हमले के जवाब में इजराइल ने 'युद्ध की स्थिति' घोषित कर दी। एएमयू छात्रों का फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई से भारत में राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई, जहां बीजेपी ने इजराइल को अपना समर्थन देने की घोषणा की।

हमले के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की और हमास आतंकवादियों के हमले की निंदा की। दूसरी ओर, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने तुरंत दुनिया को 'इजरायली आक्रामकता' की याद दिला दी। वहीं, कांग्रेस ने उग्र बयान देने से परहेज किया। सबसे पुरानी पार्टी ने इजराइल के खिलाफ हिंसा की निंदा की, और फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपना समर्थन दिखाया।

