'जनप्रतिनिधि की आवाज न दबाई जाए, आपका अंकुश सत्तापक्ष पर भी..', लोकसभा स्पीकर से बोले अखिलेश यादव

Highlights अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से अपने धन्यवाद भाषण में अपनी बात कही साथ ही उन्होंने बोला का इस बार का अंकुश सत्तापक्ष पर भी रहना चाहिए इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इस बार किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज न दबाई जाए

Lok Sabha Speaker Election: समाजवादी पार्टी मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दोबारा से बने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से धन्यवाद भाषण में बधाई देते हुए कहा कि आपका फर्ज बनता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज न दबाई जाए, आपका अंकुश सत्तापक्ष पर भी होना चाहिए। हालांकि, इस क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोकसभा अध्यक्ष से बोलें कि विपक्ष आपको आपके काम में पूरा सहयोग करेगा और पूरा विश्वास है कि हमें भी बोलना का आप मौका देंगे।

अखिलेश यादव ने आगे कहा, "जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सासंद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है।"

गौरतलब है कि स्पीकर के चुनाव के बाद नवनियुक्त सांसदों को धन्यवाद भाषण देने का मौका मिलता है, इस कड़ी में सभी नए सांसद अपनी-अपनी बात लोकसभा अध्यक्ष से संसद में कहते दिख रहे हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा, "मैं आपके सफल चुनाव के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप दूसरी बार चुने गए हैं। मैं पूरे विपक्ष और भारत गठबंधन की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। यह सदन भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज के अंतिम मध्यस्थ हैं। सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और हम चाहेंगे कि सदन लगातार और अच्छे से चले। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास के आधार पर विपक्ष की आवाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए।''

#WATCH | Leader of Opposition, Rahul Gandhi says "I would like to congratulate you for your successful election that you have been elected for the second time. I would like to congratulate you on behalf of the entire Opposition and the INDIA alliance. This House represents the… pic.twitter.com/vZbLrKV7u5