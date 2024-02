एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल में अधिक उम्मीदवार उतारने की बना रही है योजना

Highlights ओवैसी बिहार के सीमांचल क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जहां मुस्लिमों की संख्या अधिक है पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी ने इस क्षेत्र में केवल एक सीट (किशनगंज) पर चुनाव लड़ा था 2024 के लोकसभा चुनावों में आदिवासी राज्य की दो तीन सीटों पर भी उम्मीदवार होंगे

Lok Sabha polls 2024: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी राज्य में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए आगामी लोकसभा चुनावों में बिहार के सीमांचल क्षेत्र से अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि पार्टी आम चुनाव में झारखंड में दो या तीन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है।

ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा, "हम आगामी लोकसभा चुनावों में बिहार के सीमांचल क्षेत्र से अधिक संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में, हमने इस क्षेत्र में केवल एक सीट पर चुनाव लड़ा था... और वह किशनगंज था।"

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, "इस बार...किशनगंज के अलावा...हम तीन और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। अंतिम निर्णय बहुत जल्द लिया जाएगा। इसके अलावा, मैंने झारखंड से भी अपनी पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की...हम अपने उम्मीदवार उतारने पर भी विचार कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में आदिवासी राज्य की दो तीन सीटों पर भी उम्मीदवार होंगे।”

ओवैसी बिहार के सीमांचल क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जहां मुस्लिमों की संख्या अधिक है। ओवैसी ने यहां कहा, "हम अधिक संसदीय सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप (बिहार विपक्ष) भाजपा को नहीं हरा सकते... मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि हमारे चार विधायकों का क्या हुआ? वे अब सारी विश्वसनीयता खो चुके हैं... मैं आपसे (लोगों से) मजलिस को मजबूत करने की अपील करता हूं ताकि आपकी आवाज लोकसभा में भी सुनी जा सके और हम पीएम मोदी के 370 सीटों के सपने को रोक सकें।"

