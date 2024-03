Namaz Incident Delhi: 'मुसलमानों की इज्जत कितनी है', वायरल वीडियो पर असदुद्दीन औवेसी का छलका दर्द

Highlights हैदराबाद के सांसद का वायरल वीडियो पर छलका दर्द असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वीडियो से पता चलता है कि मुसलमानों की कितनी इज्जत है ओवैसी ने कहा कि जल्द ही नफरत खत्म होगी

Namaz Incident Delhi: दिल्ली में नमाज पढ़ने के दौरान पुलिसकर्मी के द्वारा मस्लिम समुदाय के लोगों को लात मारी गई। घटनी की वीडियो सामने आई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। मामला दिल्ली के इंद्रलोक का बताया जा रहा है। इस पूरी घटना पर अब हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी का बयान भी आया है. उन्होंने कहा कि वीडियो दिखाता है कि मुसलमानों की कितनी इज्जत है। उन्होंने कहा कि यह जो घटना हुई है उससे काफी तकलीफ हुई है।

VIDEO | Here's what AIMIM leader Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) said on namaz incident that took place in Delhi's Inderlok yesterday.



"The incident has shaken everyone. It tells how much dignity and respect Muslims have. I want to ask the prime minister, BJP people - the man,… pic.twitter.com/z03j9XkIJ4