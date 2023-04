AIIMS Guwahati: मई 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला, अप्रैल 2023 में उद्घाटन, 1120 करोड़ की लागत, देखें वीडियो

Highlights उत्सव ‘रोंगाली बिहू’ के पहले दिन शुक्रवार को, एक दिवसीय यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे। चांगसारी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की।

AIIMS Guwahati: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन किया। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी और इसे 1,120 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। पूर्वोत्तर के पहले एम्स को राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी असम के वसंत उत्सव ‘रोंगाली बिहू’ के पहले दिन शुक्रवार को एक दिवसीय यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे। वह 14300 करोड़ रुपये की लगात की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। कामरूप (ग्रामीण) जिले के चांगसारी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाया गया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi inaugurates AIIMS Guwahati in Assam.



The foundation stone of AIIMS Guwahati was laid by PM Modi in May 2017 and it has been built at a cost of more than Rs 1,120 crores. pic.twitter.com/Y8uxA4F7Cb