karnataka: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे नए मुख्यमंत्री का नाम, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव

बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। रविवार शाम को संपन्न हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्णय पर छोड़ने का फैसला किया है।

