Video: पाक पर भारत की जीत के बाद जय शाह ने तिरंगा लेने से किया मना, विपक्ष ने उठाया सवाल

Highlights एशिया कप में पाक पर भारत के जीत के बाद जय शाह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में जय शाह तिरंगा लेने से इनकार कर रहे है। इस वीडियो को लेकर विपक्ष ने भाजपा और भाजपा आईटी सेल पर भी निशाना साधा है।

Asia Cup 2022: एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायर हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि भारत की जीत के बाद कथित तौर पर जय शाह तिरंगा फहराने के लिए मना कर रहे है।

इस वीडियो को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है साथ ही इसे लेकर भाजपा और भाजपा आईटी सेल को भी निशाना बनाया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एशिया कप के मैच के दौरान पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद जय शाह कथित तौर पर भारतीय तिरंगा लेने से इनकार कर रहे हैं। वीडियो में देखा गया है कि भारत की जीत के तुरन्त बाद एक शख्स तिरंगा लेकर आता है और जय शाह को देने की कोशिश करता है।

If it was any non bjp leader who refused to hold the Indian Flag, the whole of BJP IT Wing would have called Anti National and the Godi Media would have day long debates on it ....

Luckily its Shahenshah's Son Jay Shah pic.twitter.com/zPZStr2I3D