Aditya-L1: एक और उपलब्धि, पहली सौर वेधशाला ‘आदित्य एल1’ कक्षा में स्थापित, पीएम मोदी ने 'एक और मील का पत्थर' बताया

Aditya-L1: सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का महत्वाकांक्षी पहला मिशन ‘आदित्य एल1’ शनिवार शाम 4 बजे अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचा। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर अंतिम गंतव्य कक्षा में स्थापित हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखकर बधाई दी। पीएम मोदी ने 'एक और मील का पत्थर' बताया

India creates yet another landmark. India’s first solar observatory Aditya-L1 reaches it destination. It is a testament to the relentless dedication of our scientists in realising among the most complex and intricate space missions. I join the nation in applauding this…