"उन्होंने अपना उत्तराधिकारी पहले ही चुन लिया है": शरद पवार के NCP अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा पर बोले अधीर रंजन चौधरी

Highlights शरद पवार के राकांपा अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि शरद पवार एक सक्षम नेता हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उम्र की कमी और अपने स्वास्थ्य के कारण उन्होंने वर्तमान नौकरी छोड़ने का सोचा।

मुंबई: शरद पवार ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया। पवार ने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा के संशोधित संस्करण का विमोचन करने के अवसर पर 1999 में स्वयं स्थापित अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। शरद पवार के राकांपा अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "शरद पवार एक सक्षम नेता हैं। मुझे लगता है कि उम्र की कमी और अपने स्वास्थ्य के कारण उन्होंने वर्तमान नौकरी छोड़ने का सोचा। उन्होंने पहले ही अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया है, और एनसीपी में कई नेता हैं जो उनकी विरासत को प्राप्त करने के योग्य हैं लेकिन वे अभी भी देश के नेता हैं।"

Sharad Pawar is a competent leader. I think that due to age constraints & because of his health he thought to relinquish the present job. He has already selected his successor, and there are several leaders in NCP who are eligible to inherit his legacy but he is still the leader… https://t.co/teXXzc1ey9pic.twitter.com/0hjHJK5Zjz