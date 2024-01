कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने तृणमूल नेता डेरेक ओ'ब्रायन को 'विदेशी' कहने के लिए माफी मांगी

Highlights अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ'ब्रायन को "विदेशी" कहने के लिए माफी मांगी वही करीबी सूत्रों ने बताया कि तृणमूल नेता ने अधीर रंजन की माफी स्वीकार कर ली है गुरुवार को अधीर रंजन ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, डेरेक ओ'ब्रायन एक विदेशी हैं

कोलकोता:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ'ब्रायन को "विदेशी" कहने के लिए माफी मांगी। अधीर रंजन चौधरी ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने श्री डेरेक ओ'ब्रायन को अनजाने में मेरे द्वारा उनके बारे में विदेशी कहे गए एक शब्द के लिए खेद व्यक्त किया है।" समाचार एजेंसी पीटीआई के करीबी सूत्रों ने बताया कि तृणमूल नेता ने अधीर रंजन की माफी स्वीकार कर ली है।

गुरुवार को अधीर रंजन ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''डेरेक ओ'ब्रायन एक विदेशी हैं, वह बहुत सारी चीजें जानते हैं। उनसे पूछें।'' कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी डेरेक ओ'ब्रायन द्वारा अधीर रंजन पर यह आरोप लगाने के बाद आई है कि यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक के साथ सीट-बंटवारे की बातचीत विफल हो गई।

I conveyed my regrets to MR DEREK O'BRIEN for an word inadvertently uttered by me on him as FOREIGNER.