आदमपुर विधानसभा सीटः चार अगस्त 2022, सुबह 10 बजकर 10 मिनट, कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्ननोई का ट्वीट, जानें क्या है मामला

Highlights कुलदीप बिश्नोई के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात कर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी।

चंडीगढ़ः हरियाणा में कांग्रेस को जल्द बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा कि चार अगस्त 2022, सुबह 10 बजकर 10 मिनट...।

कांग्रेस ने जून में हुए राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई के 'क्रॉस वोटिंग' करने के बाद उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। सूत्रों ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के छोटे बेटे बिश्नोई भाजपा में शामिल होने से पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। बिश्नोई ने भी मंगलवार को संकेत दिए कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

