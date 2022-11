आदमपुर विधानसभा सीटः बीजेपी के भव्य बिश्नोई 15740 वोट से जीते, कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश दूसरे स्थान पर, आप प्रत्याशी को मात्र 3420 मत

Highlights आदमपुर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हुई थी। कांग्रेस के जयप्रकाश को 51752 वोट हासिल हुए हैं। भव्य बिश्नोई (29) को 67492 वोट मिले हैं।

हिसारः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भव्य बिश्नोई ने रविवार को आदमपुर विधानसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 15740 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। आदमपुरउपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हुई थी।

भव्य बिश्नोई (29) को 67492 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के जयप्रकाश को 51752 वोट हासिल हुए हैं। वहीं, इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के उम्मीदवार कुर्दा राम नंबरदार को 5248 वोट और आम आदमी पार्टी (आप) के सतेंद्र सिंह को 3420 वोट मिले हैं।

#UPDATE | BJP candidate from Adampur assembly seat in Haryana, Bhavya Bishnoi continues his lead with a total of 35,686 votes so far after the sixth round of counting.



