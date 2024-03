केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे की टिप्पणी पर AAP की प्रतिक्रिया: 'दर्दनाक, दुखद है जब...'

Highlights आप ने कहा कि वे सामाजिक कार्यकर्ता के इस तरह के व्यवहार और टिप्पणियों से दुखी और दुखी हैं आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि हर कोई इस अस्सी वर्षीय कार्यकर्ता का सम्मान करता है आप नेता आरोप लगााया कि अन्ना ने कभी भी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सामाजिक कार्यकर्ता के इस तरह के व्यवहार और टिप्पणियों से दुखी और दुखी हैं। आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि हर कोई इस अस्सी वर्षीय कार्यकर्ता का सम्मान करता है, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जब हिमंत बिस्वा सरमा जैसे नेता, जिनके खिलाफ भाजपा ने एक बार अभियान चलाया था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, को भगवा खेमे में शामिल होने के बाद सीएम बनाया गया था, और अजित पवार, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, भगवा खेमे के साथ मिलने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने।

पांडे ने एएनआई को बताया, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सभी उनका सम्मान करते हैं लेकिन यह दुखद है और हमें कभी-कभी पीड़ा भी होती है जब हिमंत बिस्वा सरमा जैसे लोग जिनके खिलाफ भाजपा ने अतीत में अभियान चलाया था, भाजपा में शामिल हो जाते हैं और सीएम बन जाते हैं, कोई भी आवाज नहीं उठाता है। जब अजित पवार जैसे लोग भाजपा के साथ हो जाते हैं, तो ये बहुत सम्मानित व्यक्ति (अन्ना हजारे) कुछ नहीं कहते हैं। यह व्यवहार दर्दनाक और दुखद है...'' दरअसल, आप नेता की यह टिप्पणी हजारे द्वारा केजरीवाल की आलोचना करने के कुछ घंटों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप प्रमुख की गिरफ्तारी उनके अपने "कर्मों" के कारण हुई है।

