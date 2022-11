गुजरात में कौन होगा आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा, केजरीवाल आज कर सकते हैं नाम का ऐलान

Highlights 'आप' के सीएम चेहरे की रेस में गोपाल इटालिया, इसुदान गढ़वी और मनोज सोरठिया के नाम शामिल हैं। पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपने सुझाव फोन, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि से देने को कहा था। गुजरात में अगले महीने दो चरणों में एक दिसंबर और पांच दिसंबर को चुनाव होंगे।

अहमदाबाद: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस उम्मीदवार का नाम राज्य के लोगों द्वारा पार्टी को दी गई राय के आधार पर तय किया जाएगा।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि ‘आप’ से शीर्ष पद की दौड़ में इसकी राज्य इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, राष्ट्रीय महासचिव इसुदान गढ़वी और महासचिव मनोज सोरठिया शामिल हैं। पार्टी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के लिए शुक्रवार को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।

Hon'ble Chief Minister of Delhi Shri @ArvindKejriwal and Punjab CM Sardar @BhagwantMann will be addressing an important press conference today at 11 am. pic.twitter.com/CeRa9EnY6I