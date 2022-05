राजस्थान: कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के समर्थकों ने थाने पर किया पथराव, 80 कार्यकर्ता गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2022 07:25 AM

पुलिस ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और स्थानीय नेता सुरेश गुर्जर के करीब 300 से 400 समर्थकों ने गुरुवार सुबह स्थानीय थाने के सामने प्रदर्शन कर गुर्जर के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने और खानपुर के एक पुलिस अधिकारी को पुलिस लाइन भेजने की मांग की।

