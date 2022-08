75th Independence Day: 75 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई करेंगे आईटीबीपी जवान, एलएलसी के पास 75 दिन तक लंबी दूरी की गश्त,  ‘अमृतारोहण’ नामक पर्वतीय अभियान शुरू

Highlights चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएलसी) के पास 75 दिन तक लंबी दूरी की गश्त करेंगे। 33 चोटियां लद्दाख में, 16 उत्तराखंड में, 11 सिक्किम में, 10 हिमाचल प्रदेश में और पांच अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। विभिन्न 75 चोटियों पर चढ़ाई करेंगे और एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

75th Independence Day: स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के कर्मी 75 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई करेंगे और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएलसी) के पास 75 दिन तक लंबी दूरी की गश्त करेंगे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडेय ने कहा कि पूर्वी सीमा पर विभिन्न स्थानों पर 15 अगस्त को ‘अमृतारोहण’ नामक पर्वतीय अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जिन पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की जाएगी वे एलएसी पर आईटीबीपी की 75 सीमा चौकियों के पास स्थित हैं।

Weapon Display and Tiranga Rally was organized by 27th Battalion ITBP, Nooranad, Kerala. More than 600 schoolchildren and teachers attended the programmes.#HarGharTiranga#AzadiKaAmritMahotsavpic.twitter.com/8jRRojbUlm