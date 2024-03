Lok Sabha Election 2024 Dates: चुनावी बिगुल, जाने किस-किस दिन डाले जाएंगे वोट और कब होगी वोटों की गिनती

Highlights देश में 1.82 करोड़ लोग पहली बार वोट करेंगे इस देश में कुल मतदाता 96.8 करोड़ हैं जिनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं हैं 16 जून से पहले आएंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम

Lok Sabha Election Schedule 2024: इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई। विज्ञान भवन में दोपहर तीन बजे प्रेस वार्ता कर भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव का पर्व, देश का गर्व" थीम के साथ आयोजित किए जाएंगे लोकसभा के चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 2024 का साल दुनियाभर में चुनाव का साल है। हम देश को वास्तव में उत्सवपूर्ण, लोकतांत्रिक माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून 2024 में समाप्त होने वाला है। जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं।

India gets ready for celebration of democracy with 97 Cr voters, 1.5 Cr polling officials & 10.5 lakh polling stations. A mammoth exercise in democracy which is world’s largest electoral movement of man and material. Over 55 lakh EVMs to be deployed for #GE2024#ChunavKaParvpic.twitter.com/If2sFQzjQL