सऊदी अरब में मदीना के पास बस-टैंकर की टक्कर में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका
By रुस्तम राणा | Updated: November 17, 2025 10:39 IST2025-11-17T10:27:40+5:302025-11-17T10:39:54+5:30
सोमवार को मदीना के पास उमराह तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के एक डीजल टैंकर से टकरा जाने से कम से कम 42 लोग जलकर मर गए। माना जा रहा है कि पीड़ित भारतीय नागरिक थे, जिनमें से कई हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है। एक आधिकारिक बयान में, राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं।
तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि सऊदी बस दुर्घटना में मारे गए कम से कम 16 लोग हैदराबाद के निवासी थे। उन्होंने आगे बताया कि वे सभी कथित तौर पर मल्लेपल्ली के बाज़ारघाट इलाके के रहने वाले थे और अधिकारी अभी भी मृतकों की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं।
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री उस बस में सवार थे जिसमें आग लग गई। उन्होंने इस घातक दुर्घटना के बाद केंद्र से तत्काल कार्रवाई की मांग की। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप-प्रमुख अबू माथेन जॉर्ज से बात की है, जिन्होंने "मुझे आश्वासन दिया है कि वे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं।" उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने हैदराबाद स्थित दो ट्रैवल एजेंसियों से भी संपर्क किया है और यात्रियों का विवरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किया है।
केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए, ओवैसी ने कहा, "मैं केंद्र सरकार, खासकर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से अनुरोध करता हूँ कि वे शवों को भारत वापस लाएँ और अगर कोई घायल हुआ है, तो उसे उचित उपचार सुनिश्चित करें।"