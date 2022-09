Lata Mangeshkar Chowk: आज अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का होगा उद्घाटन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर सुर साम्राज्ञी को किया याद

Highlights अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे पर 14 टन वजनी वीणा की 40 फुट की मूर्ति स्थापित की गई है। सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र को 7.9 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से लता मंगेशकर चौक विकसित किया गया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के यहां हुआ था।

अयोध्या: सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उन्हें याद कर कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उनकी स्मृति में एक चौक का नामकरण किया जा रहा है। महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे पर 14 टन वजनी वीणा की 40 फुट की मूर्ति स्थापित की गई है।

लता मंगेशकर चौक नाम के इस चौराहे का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। चौक के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। यही नहीं, पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से संदेश देंगे। धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र को 7.9 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से लता मंगेशकर चौक विकसित किया गया है।

Uttar Pradesh | Visuals from an intersection in Ayodhya which will be inaugurated today as 'Lata Mangeshkar Chowk' by CM Yogi Adityanath, on the late singing maestro's birth anniversary. A Veena weighing 14 tonnes has been installed at the intersection. pic.twitter.com/xd9uyyORqV

संबंधित जगह का मुख्य आकर्षण यह है कि वहां भारतीय संगीत वाद्ययंत्र 'वीणा' स्थापित किया गया है जिसका वजन 14 टन, लंबाई 40 फुट और ऊंचाई 12 मीटर है। बता दें कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के यहां हुआ था। "भारत रत्न" लता ने अपनी आवाज और अपनी सुर साधना से बहुत छोटी उम्र में ही गायन में महारत हासिल की और विभिन्न भाषाओं में गीत गाए।

Remembering Lata Didi on her birth anniversary. There is so much that I recall…the innumerable interactions in which she would shower so much affection. I am glad that today, a Chowk in Ayodhya will be named after her. It is a fitting tribute to one of the greatest Indian icons.