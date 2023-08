रांची से गिरिडीह जा रही बस के बराकर नदी में गिरने से 3 लोगों की मौत, 15 से अधिक घायल, नदी में उतरकर स्थानीय लोगों ने ऐसे की मदद

Highlights बस रांची से गिरिडीह जा रही थी तभी हादसे का शिकार हो गई। बस में दो दर्जन से अधिक सवार थे। स्थानीय लोगों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर रेस्क्यू टीम की मदद की।

रांची: झारखंड के गिरिडीह में शनिवार एक यात्री बस के बराकर नदी में गिर जाने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासन बचाव कार्य में लग गया।

घटना का एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है जिसमें बस नदी में पलटी हुई दिखाई दे रही है और स्थानीय लोग चल रहे बचाव अभियान में सहायता के लिए अपने मोबाइल टॉर्च जला रहे हैं। गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश ने कहा, "हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है और 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।"

#WATCH | Jharkhand | A bus carrying passengers fell into a river in Giridih. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/47WIsjzzDM