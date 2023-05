Uttrakhand: 24 आईएएस अफसर समेत 1 पीसीएस अधिकारी का हुआ तबादला, 3 जिलों के डीएम भी बदले गए, देखें पूरी लिस्ट

By आजाद खान | Published: May 18, 2023 08:23 AM

उत्तराखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा के डीएम का भी तबादला किया है।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो