22 years of Parliament attack: 22 साल पूरे, वीरों को याद कर रहा देश, उप राष्ट्रपति, पीएम सहित कई नेता ने दी श्रद्धांजलि, देखें फोटो और वीडियो

Highlights मंत्री पीयूष गोयल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद पहुंचे।

22 years of Parliament attack: देश वीरों को याद कर रहा है। 2001 में संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर को शहीदों को याद किया जा रहा है। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेता बुधवार को दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद पहुंचे। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद संगठनों के आतंकवादियों ने 13 दिसंबर, 2001 को संसद परिसर पर हमला किया था, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी। सुरक्षा बलों ने पांचों आतंकियों को मार गिराया।

प्रधानमंत्री मोदी को शहीदों के परिवारों के सदस्यों, विशेषकर बच्चों के साथ बातचीत करते देखा गया, जो मौके पर एकत्र हुए थे। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘2001 में हमारी संसद पर हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले साहसी सुरक्षाकर्मियों को याद कर रहा हूं। भारत उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आतंकवाद दुनिया भर में मानवता के लिए खतरा बना हुआ है और वैश्विक शांति में इस अवरोध को खत्म करने के लिए राष्ट्रों का एकजुट होना जरूरी है।’’ प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, ‘‘आज, हम 2001 में किए गए संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षाकर्मियों को याद करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं।

खतरे का सामना करते हुए उनका साहस और बलिदान हमेशा हमारे देश की स्मृति में अंकित रहेगा।’’ गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए दिल्ली पुलिस के पांच जवान, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कर्मी और संसद के दो कर्मी शहीद हुए थे।

एक कर्मचारी और एक कैमरामैन की भी हमले में मौत हो गई थी। संसद हमले की बरसी पर बुधवार को लोकसभा में शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदान को याद किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर 2001 के संसद हमले को विफल करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों के बलिदान को याद किया।

बिरला ने कहा, ‘‘हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन आठ सुरक्षाकर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों को आहूति दे दी थी।’’ इसके बाद कुछ पल मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।

गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए दिल्ली पुलिस के पांच जवान, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कर्मी और संसद के दो कर्मी शहीद हुए थे। एक कर्मचारी और एक कैमरामैन की भी हमले में मौत हो गई थी।

