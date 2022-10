CRPF and ITBP: एसएल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ और आईटीबीपी के नए प्रमुख नियुक्त

Highlights सीआरपीएफ के लिए बहुआयामी भूमिका की रूपरेखा रखी थी। मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

नई दिल्लीः भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सुजॉय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह को क्रमशः सीआरपीएफ और आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी थाउसेन वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक (डीजी) के रूप में कार्यरत हैं।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के डीजी पद शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह (1986-बैच) के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हो गए है। सीआरपीएफ के पास नक्सल और जम्मू-कश्मीर सहित कई जिम्मेदारी है।

1988-batch IPS officers S L Thaosen and Anish Dayal Singh appointed new chiefs of CRPF and ITBP respectively: Govt order