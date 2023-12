Parliament's winter session: संसद सुरक्षा चूक पर हंगामा, विपक्षी दलों के 14 सदस्य निलंबित, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

Highlights संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी। सांसदों को "अनियंत्रित आचरण" के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

Parliament's winter session: संसद सुरक्षा चूक पर हंगामा जारी है। गुरुवार को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए कांग्रेस के पांच लोकसभा सदस्यों को निलंबित किए जाने के बाद नौ और विपक्षी सांसदों को "अनियंत्रित आचरण" के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी।

