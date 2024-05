जिंक से भरपूर होता है काजू, हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ करता है ये काम, जानें इस सुपरफूड के 5 फायदे

By मनाली रस्तोगी | Published: May 24, 2024 11:19 AM

चाहे आप उन्हें कच्चा खा रहे हों, उन्हें अपने पसंदीदा व्यंजनों में शामिल कर रहे हों, या मलाईदार सॉस बनाने के लिए उनका उपयोग कर रहे हों, काजू आपके आहार में एक बहुमुखी और पौष्टिक अतिरिक्त है।

