India Vs South: स्मृति मंधाना ने अफ्रीकी गेंदबाजों को रुलाया, ठोका शतक, लगाए 12 चौके, 1 छक्का

Highlights साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्मृति मंधाना ने 117 रनों की पारी दीप्ति ने 48 गेंदों पर 37 रन बनाए आखिरी ओवर में भारत 12 रन बनाकर 265 रन बनाने में कामयाब रहा

India Vs South: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। स्मृति ने मैच में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को रुलाया।

1⃣st ODI ton at home

2⃣nd ODI ton against South Africa

6⃣th ODI ton overall



𝙏𝙖𝙠𝙚 𝘼 𝘽𝙤𝙬! 🫡 🫡@mandhana_smriti's reaction & then, of those at the stadium say it all! 👏 👏



Follow The Match ▶️ https://t.co/EbYe44lnkQ#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Nc5uaJEUnH — BCCI Women (@BCCIWomen) June 16, 2024

ग्राउंड के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए। 12 चौके और एक छक्क जड़कर स्मृति ने वनडे करियर में शानदार शतक अपने नाम किया। स्मृति के इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 265 रन बना लिए। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जीत के लिए 50 ओवर में 266 रनों का लक्ष्य दिया गया है। वहीं मैच पर नजर डाले तो मंधाना की 117 रनों की पारी के अलावा दीप्ति ने 48 गेंदों पर 37 रन बनाए जबकि पूजा वस्त्राकर ने नाबाद 31 (42) रन बनाए।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (7) और दयालन हेमलता 12 रन बनाकर आउट हो गईं। हालांकि, उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने बाउंड्री लगाकर चीजों को भारत के पक्ष में रखा। भारत ने अपनी कप्तान हरमनप्रीत कौर को 10 रन पर खो दिया क्योंकि वह एक गेंद को पढ़ने में विफल रहीं और 12वें ओवर में अपना विकेट डेब्यू करने वाली एनेरी डर्कसेंस को दे दिया। इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने अच्छी तरह से सेट मंधाना के साथ एक ठोस साझेदारी की, हालांकि वह खेल के 21वें ओवर में नोंडुमिसो शंगासे का शिकार हो गईं।

अगले ओवर में अयाबोंगा खाका ने ऋचा घोष को 3 रन पर आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने लगातार विकेट चटकाए और भारत को 99/5 पर ला दिया। इसके बाद मंधाना और दीप्ति शर्मा ने 50 रनों की साझेदारी कर भारत की बढ़त को बनाए रखा। इसके बाद खाका ने मैच में अपना दूसरा विकेट हासिल किया और दीप्ति को 37 रन पर आउट कर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई।

खेल के 43वें ओवर में मंधाना ने अपना छठा वनडे शतक और घरेलू सरजमीं पर पहला वनडे शतक लगाया। मंधाना की 117 रनों की शानदार पारी का अंत तब हुआ जब वह उन्हें बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सुने लुस को आसान कैच थमा बैठीं। खाका ने राधा यादव को 6 रन पर आउट करके खेल का अपना तीसरा विकेट लिया। आखिरी ओवर में भारत 12 रन बनाकर 265/8 पर पहुंच गया।