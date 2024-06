Mumbai North West EVM Row: चुनाव अधिकारी ने ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दावे से किया इनकार

Highlights रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, ईवीएम एक स्टैंडअलोन सिस्टम है और इसे अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं मुंबई चुनाव अधिकारी ने कहा, यह प्रोग्राम करने योग्य नहीं है और इसमें वायरलेस संचार क्षमता नहीं है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक अखबार द्वारा फैलाया जा रहा एक झूठ है

मुंबई: मोबाइल फोन के जरिए ईवीएम में हेराफेरी के आरोपों के बीच मुंबई चुनाव अधिकारियों ने रविवार को स्पष्टीकरण जारी किया। यह दावा तब आया जब वनराई पुलिस ने शिवसेना सांसद शिव रवींद्र वायकर के साले मंगेश पंडिलकर पर 4 जून को गोरेगांव में एक मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया। इस बीच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्चर्य जताया कि क्या संदेह सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि विजेता उनकी पार्टी का था।

रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "ईवीएम एक स्टैंडअलोन सिस्टम है और इसे अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं है। यह प्रोग्राम करने योग्य नहीं है और इसमें वायरलेस संचार क्षमता नहीं है। यह एक अखबार द्वारा फैलाया जा रहा एक झूठ है। हमने मिड-डे अखबार को भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए नोटिस जारी किया है।" हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में वाईकर ने शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को 48 मतों से हराया था - जो देश में सबसे कम जीत का अंतर था।

