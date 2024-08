Heart Attack: हार्ट अटैक से बचने के 6 उपाय, कभी नहीं आएगा दिल का दौरा!

Highlights Heart Attack se Bachne ke Upay: धूम्रपान और शराब हार्ट अटैक का कारण बन सकता है Heart attack se bachne ke liye kya khayen: उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का कारण Heart attack Symptoms in Hindi: बढ़ा हुआ वजन और जंक फूड हार्ट अटैक की वजह बन सकता है

How Can You Prevent a Stroke or Heart Attack: हार्ट अटैक से बचने का सबसा अच्छा उपाय यह है की आप अपनी लाइफ से बुरी आदतें छोड़ दें, जिनमें धूम्रपान और शराब का सेवन करना है, इसके अलावा आप रोज अपनी लाइफ में छोटे-छोटे बदलाव करके इससे बच सकते हैं।

स्वस्थ वजन बनाए रखें: बढ़ा हुआ वजन होने से उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा होता है, ऐसे में स्ट्रोक और दिल के दौरे के जोखिम बना रहता है, इससे बचने के लिए आप दिन में 30 से 60 मिनट एक्सरसाइज करें और डाइट में पौष्टिक आहार लें।

वसा और कोलेस्ट्रॉल: अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो इससे आपके शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ऐसे में अगर आप स्वस्थ हार्ट चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में बदलाव करना होगा, इसके लिए आप कम वसा वाले डेयरी उत्पाद चुनें और फैट वाली चीजों को खाने से परहेज करें।

ओमेगा-3: अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको सैल्मन और ट्राउट मछली का सेवन करना चाहिए क्यों की इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो हमारे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं जैसे चिया बीज, अलसी बीज, अखरोट, सोयाबीन तेल और राजमा ये आपको स्ट्रोक और दिल के दौरे से बचा सकते हैं।

शराब का सेवन: शराब पीना सेहत के लिए बिलकुल भी सही नहीं होता है इससे रक्तचाप बढ़ सकता है, अगर आप इसे छोड़ नहीं सकते तो आप इसे एक या दो ड्रिंक से ज्यादा नहीं पीना चाहिए।

सोडियम (नमक): अगर आप अपने खाने में अधिक नमक का सेवन करते हैं तो उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देता है, ऐसे में आप से ही आहार में सोडियम की मात्रा को सीमित कर दें ऐसे करने से आपका हार्ट हेल्थी और स्वस्थ रहेगा।

