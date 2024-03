Health Tips: आपके हाथ-पैरों में होती है झनझनाहट और सुन्नता, इस विटामिन की हो गई कमी, जानें क्या है उपाय

Highlights कैल्शियम की कमी की वजह से महिलाओं को अक्सर थकान और कमजोरी महसूस होती है। कैल्शियम मसल्स के फंक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके नाखून कमजोर हो रहे हैं तो कैल्शियम की कमी इसका कारण हो सकती है।

Health Tips: अक्सर बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं के हाथ-पैरों मे अक्सर सुन्नता और झुनझुनी जैसी परेशानियां होती हैं। हाथ-पैर को झटक देने से ये जल्दी ठीक भी हो जाता है लिहाजा महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं। कई बार लंबे समय तक एक जैसी पोजिशन में बैठने की वजह से भी हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हैं और फिर ऐसा लगता है जैसे कई सुईयां एक साथ चुभ रही हो। बढ़ती उम्र की महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है जिसपर वो ध्यान नहीं देती। लेकिन कभी-कभी ये गंभीर हो सकता है जिसपर वक्त रहते ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।

आइए समझने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के हाथ-पैरों में सुन्नता और झुनझुनी क्यों होती है? सीनियर डायटीशियन और चीफ न्यूट्रिशनिस्ट हिमांशु राय के मुताबिक महिलाओं के हाथ-पैरों में झुनझुनी और सुन्नता के कई कारण हो सकते हैं जिनमें पोषक तत्वों की कमी, तंत्रिका संबंधी विकार, रक्त प्रवाह में कमी और अन्य कारक शामिल हैं।

आम तौर पर महिलाओं में विटामिन बी12, बी1 और विटामिन ई की कमी के अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी पाई जाती है जिससे हाथ-पैरों में झुनझुनी और सुन्नता हो सकती है। इसके अलावा आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया भी हाथ-पैरों में झुनझुनी का कारण हो सकता है।

हिमांशु राय बताते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से महिलाओं को अक्सर थकान और कमजोरी महसूस होती है। कैल्शियम मसल्स के फंक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी थकान और कमजोरी का कारण बन सकती है, जिससे स्टेमिना कम हो जाता है और आपका कोई काम करने का मन नहीं करता। शरीर में थकावट महसूस होती है।

मसल्स क्रैम्प: कैल्शियम की कमी से मसल्स क्रैम्प हो सकता है, जिससे आपके पैरों और हाथों में दर्द होता है। अक्सर चलते हुए या कोई काम करते हुए नस पर नस चढ़ जाती है जिससे असहनीय दर्द होता है।

कमजोर नाखून: कैल्शियम की कमी से नाखून कमजोर और नाजुक हो सकते हैं और फिर आसानी से टूट सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके नाखून कमजोर हो रहे हैं तो कैल्शियम की कमी इसका कारण हो सकती है।

दांतों की समस्याएं: कैल्शियम की कमी से दांतों में सड़न या दांत टूटने की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके मसूड़े कमजोर हो रहे हैं और दांत टूट रहे हैं तो समझिए कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है।

हिमांशु राय कहते हैं कि थिंक यू हर फुल कैल्शियम (Think You Her Calcium) महिलाओं की इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह वेज फॉर्मूला आसानी से पचने योग्य कैल्शियम (सीसीएम - कैल्शियम सिट्रेट मैलेट) प्रदान करता है। यह सप्लीमेंट हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है।

इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियां मजबूत करता है और शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है। जिंक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और विटामिन-डी3 कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व विटामिन K2-7 हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। विटामिन सी, बोरॉन, मैंगनीज, विटामिन बी12 और कॉपर हड्डियों और मांसपेशियों के समग्र विकास में मदद करते हैं।

Web Title: Health Tips tingling sensation in hands and feet like bite of ants deficiency vitamin tingling and numbness in your hands and feet