फ्री टाइम मिलते ही देखने लगते है मोबाइल पर रील्स तो हो जाए सावधान, हो सकते हैं गंभीर परिणाम, जानें नुकसान और बचने के टिप्स

By आजाद खान | Published: May 18, 2023 11:16 AM

इस स्टडी में यह पाया गया है कि जिन भी मरीजों को रील्स देखने के कारण उनके सेहत पर बुरा असर पड़ा है, वे न तो खुद की रील्स कभी बनाई हैं और न ही वे कोई कंटेंट क्रिएटर है। बल्कि ये मरीज दूसरे के द्वारा बनाए गए रील्स को देखने के बाद उन्हें यह परेशानी हुई है।

फोटो सोर्स: WikiMedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:California_lighthouse_smart_phone.jpg)

