PM Modi Patna Roadshow: पटना में पहली बार पीएम मोदी करेंगे रोड-शो, एसपीजी ने सुरक्षा पर किया फोकस, इन रास्ते पर जानें से बचिए, देखिए रूट

Highlights PM Modi Patna Roadshow: पीएम मोदी कल दोपहर दो से ढाई बजे पटना पहुंचेंगे। इसके बाद वह राजभवन जाएंगे। PM Modi Patna Roadshow: पीएम 2.6 किलोमीटर रोड शो करेंगे। इससे पहले एक से डेढ़ किलोमीटर लास्ट रोड शो हुआ है। PM Modi Patna Roadshow: पीएम के रोड शो को लेकर कार्यकर्ता अत्यधिक उत्साहित हैं।

PM Modi Patna Roadshow: बिहार की राजधानी पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पटना में रोड शो करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी का अब तक का यह सबसे लंबा रोड शो भी होने जा रहा है। पीएम 2.6 किलोमीटर रोड शो करेंगे। इससे पहले एक से डेढ़ किलोमीटर लास्ट रोड शो हुआ है। पीएम के रोड शो को लेकर कार्यकर्ता अत्यधिक उत्साहित हैं। वहीं रोड शो में पटना साहिब के पार्टी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र के प्रत्याशी रामकृपाल यादव के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्राप्त जानकारी अनुसार पीएम मोदी कल दोपहर दो से ढाई बजे पटना पहुंचेंगे। इसके बाद वह राजभवन जाएंगे।

जहां जलपान करने के बाद रोड शो के लिए निकलेंगे। वहीं रोड शो के बाद पीएम फिर राजभवन पहुंचेंगे जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सोमवार की सुबह हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी के रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की कवायद में भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जिस गाड़ी से पीएम मोदी रोड शो करेंगे उसे डाकबंगला चौराहे पर लगाया गया है।

पीएम मोदी के आगमन और रोड शो के कार्यक्रम के पहले प्रशासन के द्वारा भगवा रंग की इसूजू कमर्शियल गाड़ी से कारकेड रिहर्सल किया गया। इसी रथ पर सवार होकर पटना की सड़कों पर पीएम नरेंद्र मोदी निकलेंगे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। साथ ही भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इस गाड़ी में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। भगवा रंग की गाड़ी को हाल ही में खरीदा गया है।

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बिहार के पटना जिले का है। इस भगवा कलर की इसुजु गाड़ी का नंबर BR01जीएन/3493 है। तीन महीने पहले ही इस कमर्शियल (एलजीवी) इसूजू गाड़ी को खरीदा गया है। 6 फरवरी 2024 को पटना में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। 28 जनवरी 2025 तक इसका इंश्योरेंस भी है। रोड शो जिस इलाके से गुजरेगा उसके हरेक घर और बिल्डिंग को आकर्षक रंग के बल्बों से सजाया गया है।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections