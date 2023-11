Delhi Air Pollution: एक्यूआई है बहुत खराब, 8 सिंपल स्टेप अपनाए नहीं होंगे बीमार

Highlights दीपावली के बाद फिर खराब हुई दिल्ली की हवा दिल्ली के कई इलाकों में 300 के पार रहा एक्यूआई प्रदूषण से बचाव के लिए डॉक्टों का सुझाव, सुबह शाम घरों से बाहर न निकले

Diwali Pollution:दिल्ली में पटाखे बैन होने के बावजूद भी दीपावली पर पटाखे जलाए गए। जिसकी वजह से दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब हो गई है और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। सोमवार की सुबह से ही धुंध की चादर देखने को मिली। सुबह 10 बजे तक एक्यूआई 300 से ऊपर रहा

#WATCH | Light haze envelopes parts of Delhi as overall air quality remains in 'poor' category



(Drone visuals from Majlis Park and AIIMS shot at 7am today) pic.twitter.com/G3qswGQCBr