पान के कत्थे के 5 अचूक फायदे, जानें बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका

By आजाद खान | Published: May 3, 2023 10:36 AM

जानकारों की माने तो कत्थे का तासीर ठंडा होता है और इसका स्वाद कड़वा, तीखा व कसैला होता है। ये जिस तरीके से पान के स्वाद को बढ़ा देता है उसी तरीके से अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके सेहत को भी फायदा पहुंचा सकता है।

फोटो सोर्स: WikiMedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betel_leaves_at_a_market_in_Mandalay,_Myanmar.JPG/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catechu_nigrum1.JPG)

