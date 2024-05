Most Powerful Weapons: ये हैं दुनिया के सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार, मिनटों में मचा सकते हैं तबाही, देखिए लिस्ट

Highlights निया पर उसी ने राज किया है जिसके पास अपने दौर की सबसे ताकतवर सेना रही है सबसे ताकतवर सेना बनाने के लिए सबसे ताकतवर हथियार भी होना जरूरी परमाणु हथियारों में बड़े पैमाने पर विनाश करने की क्षमता होती है

Most Powerful Weapons in the World: मानव सभ्यता के हजारों सालों का इतिहास यही कहता है कि दुनिया पर उसी ने राज किया है जिसके पास अपने दौर की सबसे ताकतवर सेना रही है। सबसे ताकतवर सेना बनाने के लिए सबसे ताकतवर हथियार भी होना जरूरी है। इतिहास गवाह है कि युद्ध हथियारों से जीते जाते हैं। सबसे शक्तिशाली और उन्नत हथियार प्रणालियों में से एक वाले देश अक्सर दुनिया पर राज करते हैं। इस आर्टिकल में हम दुनिया के सबसे घातक और शक्तिशाली हथियारों पर चर्चा करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं उन हथियारों पर।

परमाणु हथियार: परमाणु हथियारों में बड़े पैमाने पर विनाश करने की क्षमता होती है। उनकी विनाशकारी शक्ति उन्हें घातकता के मामले में सबसे खतरनाक बनाती है। दुनिया में अभी नौ देशों के पास परमाणु हथियार (Nuclear Weapon) हैं। ये देश हैं - अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ़्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और उत्तर कोरिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इतिहास में सिर्फ दो बार ही परमाणु हमला हुआ है। इसकी ताकत को देखते हुए दुनिया का हर देश इन्हें हासिल करना चाहता है।

अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (आईसीबीएम): ये मिसाइलें सटीक सटीकता के साथ एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती हैं। अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें के विकास से अब हजारों किलोमीटर दूर के निशाने को नष्ट किया जा सकता है।

मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV)- दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों की हमारी सूची में अगला है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल या एमआईआरवी। इस हथियार ने आधिनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। पहले एक मिसाइल एक ही हथियार ले जाने में सक्षम थी लेकिन एमआईआरवी ने सब कुछ बदल दिया। .ह मिसाइल कई पेलोड ले जा सकती है जिसे एक ही बार में कई लक्ष्यों पर लॉन्च किया जा सकता है।

विमान वाहक: विमान वाहक तैरते हुए एयरबेस होते हैं। समुद्र में तैरते विशालकाय एयरक्राफ्ट करियर पर लड़ाकू विमान, बमवर्षक और हेलिकॉप्टर तैनात रहते हैं। इनके साथ युद्धपोतों का बेड़ा भी चलता है। इनके दम पर शक्तिशाली देश अपनी जमीन से हजारों किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को भी निशाना बना लेते हैं।

मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी): निगरानी क्षमताओं से लैस या मिसाइलों से लैस ड्रोन सेनाओं को मानव पायलटों को जोखिम में डाले बिना टोही और हमला करने की क्षमता प्रदान करते हैं।

मुख्य युद्धक टैंक: ये भारी बख्तरबंद और सशस्त्र वाहन जमीनी युद्ध में महत्वपूर्ण हैं, जो दुश्मन ताकतों से निपटने और पैदल सेना इकाइयों को सहायता प्रदान करने में सक्षम हैं।

बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां (एसएसबीएन): ये पनडुब्बियां लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होती हैं जो पानी के भीतर लगभग अज्ञात स्थानों से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। ये किसी देश के परमाणु शस्त्रागार की क्षमताओं को बढ़ाती हैं।

आरपीजी - रॉकेट चालित ग्रेनेड: आप आरपीजी के साथ एंटी-टैंक रॉकेट दाग सकते हैं। इसे एक खतरनाक एंटी-टैंक हथियार माना जाता है। एक रॉकेट चालित ग्रेनेड लाखों डॉलर की लागत वाले टैंक को ध्वस्त कर सकता है। वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम पीपुल्स आर्मी ने अमेरिकियों के खिलाफ इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। जब सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो मुजाहिदीनों ने उनका सामना किया और टैंक और अन्य बख्तरबंद ट्रकों के खिलाफ इसका उपयोग किया। आरपीजी टैंक और बख्तरबंद वाहनों के लिए खतरा हैं।



