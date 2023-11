Delhi Pollution: छोटे बच्चों के लिए घातक बनी जहरीली हवा, गर्भवती महिलाओं के लिए डबल खतरा, जानिए हेल्थ एक्सपर्ट की राय

Highlights सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, डॉ. धीरेन गुप्ता ने कहा है कि यह प्रदूषण वयस्कों की तुलना में बाल आयु वर्ग को अधिक प्रभावित करने वाला है दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब है,ऐसे में हो सके तो सुबह व शाम को घर से बाहर न निकले अगर कुछ जरूरी काम न हो Delhi Pollution: प्रदूषण से बचने के लिए N95 मास्क पहन सकते हैं

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा जहरीली होने के साथ अब मानव शरीर को प्रभावित करने लगी है। लोगों को सुबह और शाम के वक्त सांस लेने में गंभीर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जहरीली हवा से छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, डॉ. धीरेन गुप्ता ने भी दिल्ली के बिगड़ती स्थिति पर चिंता प्रकट की है।

#WATCH | On air pollution in Delhi, Dr. Dhiren Gupta, senior pediatrician, Sir Ganga Ram Hospital, says, "Pollution is going to impact more the pediatric age group than adults... Once you are exposed in pregnancy, there are very high chance that an unborn newborn will be allergic… pic.twitter.com/IY6DD3UNFy