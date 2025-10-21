नेत्र प्रत्यारोपण से दृष्टिहीन मरीज अब फिर से कर सकते हैं पढ़ाई, लोगों का पहचान सकते हैं चेहरा

नई दिल्ली: कानूनी रूप से दृष्टिहीन मरीज अब फिर से पढ़ सकते हैं, चेहरे पहचान सकते हैं और दैनिक कार्य कर सकते हैं। प्राइमा सिस्टम नामक इस अभिनव माइक्रोचिप को लंदन के एक अस्पताल में पाँच यूरोपीय देशों के 38 प्रतिभागियों पर किए गए एक अंतरराष्ट्रीय परीक्षण के तहत शल्य चिकित्सा द्वारा मरीजों में प्रत्यारोपित किया गया।

एक उल्लेखनीय चिकित्सा उपलब्धि में, दृष्टिहीन लोगों ने संवर्धित-वास्तविकता वाले चश्मे के साथ इलेक्ट्रॉनिक नेत्र प्रत्यारोपण की मदद से पढ़ने की दृष्टि पुनः प्राप्त कर ली, एक परीक्षण में यह जानकारी दी गई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और मूरफील्ड्स आई हॉस्पिटल के नैदानिक ​​शोधकर्ता द्वारा किए गए इस शोध से पता चला है कि लगभग 85 प्रतिशत प्रतिभागी कृत्रिम दृष्टि का उपयोग करके संख्याएँ, अक्षर और यहाँ तक कि शब्द भी पढ़ने में सक्षम थे।

न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित इस परीक्षण के निष्कर्षों में उन लोगों को शामिल किया गया था जो पहले एक अनुपचारित प्रगतिशील नेत्र रोग - शुष्क आयु-संबंधी धब्बेदार अध:पतन के साथ भौगोलिक शोष, या एएमडी - के कारण दृष्टि खो चुके थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस उपकरण से उपचारित लोग औसतन दृष्टि चार्ट की पाँच पंक्तियाँ भी पढ़ सकते थे; कुछ प्रतिभागी सर्जरी से पहले चार्ट देख भी नहीं पाते थे।

इस परीक्षण में, जिसमें पाँच देशों के 17 अस्पतालों में कम से कम 38 मरीज़ शामिल थे - PRIMA नामक एक अग्रणी उपकरण का परीक्षण किया गया - जिसमें मूरफ़ील्ड्स आई हॉस्पिटल एकमात्र यूके अस्पताल था। सभी मरीज़ प्रत्यारोपण प्राप्त करने से पहले अपनी आँखों की पूरी दृष्टि खो चुके थे।

शुष्क एएमडी क्या है?

शुष्क एएमडी मैक्युला की कोशिकाओं का धीरे-धीरे क्षरण है, जो अक्सर कई वर्षों में होता है, क्योंकि रेटिना की कोशिकाएँ मर जाती हैं और उनका नवीनीकरण नहीं होता। 'शुष्क' शब्द का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति की आँखें शुष्क हैं, बल्कि यह है कि यह स्थिति गीली एएमडी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि शुष्क एएमडी से पीड़ित अधिकांश लोगों को केंद्रीय दृष्टि में थोड़ी कमी का अनुभव हो सकता है।

भौगोलिक शोष नामक प्रक्रिया के माध्यम से, यह आँखों की पूरी दृष्टि हानि में बदल सकता है, क्योंकि कोशिकाएँ मर जाती हैं और केंद्रीय मैक्युला पिघल जाता है। वर्तमान में जीए का कोई इलाज नहीं है, जिससे दुनिया भर में 50 लाख लोग प्रभावित हैं। इस परीक्षण में शामिल सभी प्रतिभागियों ने परीक्षण की जा रही आँख की केंद्रीय दृष्टि खो दी थी, जिससे केवल परिधीय दृष्टि सीमित रह गई थी।

नेत्रहीनों को पढ़ने में मदद करने वाला पहला उपकरण प्रत्यारोपित

विशेषज्ञों के अनुसार, यह क्रांतिकारी नया प्रत्यारोपण पहला ऐसा उपकरण है जिसने लोगों को दृष्टि खो चुकी आँखों से अक्षर, अंक और शब्द पढ़ने में सक्षम बनाया है। उन्होंने आगे कहा, "कृत्रिम दृष्टि के इतिहास में, यह एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। नेत्रहीन मरीज़ वास्तव में सार्थक केंद्रीय दृष्टि बहाली प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ," यूसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर और मूरफील्ड्स आई हॉस्पिटल में वरिष्ठ विट्रोरेटिनल सलाहकार माही मुक़ित ने कहा। "पढ़ने की क्षमता वापस पाना उनके जीवन की गुणवत्ता में एक बड़ा सुधार है, उनके मूड को बेहतर बनाता है और उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बहाल करने में मदद करता है। कोई भी प्रशिक्षित विट्रोरेटिनल सर्जन दो घंटे से भी कम समय में PRIMA चिप ऑपरेशन सुरक्षित रूप से कर सकता है - यह सभी नेत्रहीन मरीजों को शुष्क AMD में GA के लिए इस नई चिकित्सा चिकित्सा तक पहुँच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।"

यह प्रक्रिया कैसे की गई?

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस प्रक्रिया में विट्रेक्टोमी शामिल है - जिसमें लेंस और रेटिना के बीच से आँख की विट्रीयस जेली को निकाला जाता है, और एक अति-पतली माइक्रोचिप - जिसका आकार 2 मिमी x 2 मिमी माप का सिम कार्ड जैसा होता है - डाली जाती है। यह रोगी के रेटिना के केंद्र के नीचे एक ट्रैपडोर बनाकर किया जाता है जिसमें चिप लगाई जाती है। रोगी संवर्धित-वास्तविकता वाले चश्मे का उपयोग करता है - जिसमें एक वीडियो कैमरा होता है जो एक छोटे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसमें ज़ूम सुविधा होती है, जो उसके कमरबंद से जुड़ा होता है।

प्रत्यारोपण के एक महीने बाद - जब आँख स्थिर हो जाती है - नई चिप सक्रिय हो जाती है। चश्मे में लगा वीडियो कैमरा दृश्य को इन्फ्रारेड किरण के रूप में सीधे चिप पर प्रक्षेपित करता है जिससे उपकरण सक्रिय हो जाता है। पॉकेट कंप्यूटर के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम इस जानकारी को संसाधित करते हैं, जो फिर एक विद्युत संकेत में परिवर्तित हो जाती है - रेटिना और ऑप्टिकल तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचती है, जहाँ इसे दृष्टि के रूप में व्याख्यायित किया जाता है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि मरीज वीडियो कैमरे से प्रक्षेपित छवि में मुख्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने और स्कैन करने के लिए अपने चश्मे का उपयोग करता है, तथा पाठ को बड़ा करने के लिए ज़ूम सुविधा का उपयोग करता है।

