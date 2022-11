खसरे का एक मरीज 18 अन्य लोगों को कर सकता है संक्रमित, WHO ने बताया कितना घातक हो सकता है ये वायरस

Highlights हाल ही में एक विज्ञप्ति में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 2021 में दुनिया भर में खसरे से अनुमानित 9 मिलियन मामले और 128000 मौतें हुईं। 22 देशों ने बड़े और विघटनकारी प्रकोपों ​​का अनुभव किया। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने 'टीकाकरण की कमी' और कमजोर निगरानी को इस तरह के प्रकोप का मूल कारण माना है।

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में खसरे के प्रकोप से लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल दी है, यह कहते हुए कि एक मामले में 12 से 18 संक्रमण हो सकते हैं। जैसा कि इस मौसम में स्थिति खराब हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि वायरस का प्रकोप पिछले साल भी उतना ही गंभीर था।

हाल ही में एक विज्ञप्ति में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 2021 में दुनिया भर में खसरे से अनुमानित 9 मिलियन मामले और 128000 मौतें हुईं। 22 देशों ने बड़े और विघटनकारी प्रकोपों ​​का अनुभव किया। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने 'टीकाकरण की कमी' और कमजोर निगरानी को इस तरह के प्रकोप का मूल कारण माना है। 2021 में लगभग 40 मिलियन बच्चों का एक रिकॉर्ड उच्च खसरे के टीके की खुराक से चूक गया: 25 मिलियन बच्चे अपनी पहली खुराक लेने से चूक गए और अतिरिक्त 14.7 मिलियन बच्चे अपनी दूसरी खुराक लेने से चूक गए।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा, "महामारी का विरोधाभास यह है कि जहां कोविड के खिलाफ टीके रिकॉर्ड समय में विकसित किए गए और इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में लगाए गए, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम बुरी तरह से बाधित हो गए, और लाखों बच्चे खसरे जैसी घातक बीमारियों के खिलाफ जीवन रक्षक टीकाकरण से चूक गए।"

उन्होंने आगे कहा, "टीकाकरण कार्यक्रमों को वापस पटरी पर लाना नितांत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के प्रत्येक आँकड़ों के पीछे एक बच्चे को एक रोकथाम योग्य बीमारी का खतरा है।" सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि हालांकि खसरा बेहद संक्रामक है, लेकिन टीकाकरण के माध्यम से इसे लगभग पूरी तरह से रोका जा सकता है।

