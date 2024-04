NIA Team Attack: 2022 बम विस्फोट की जांच, एनआईए टीम पर हमला, अधिकारी घायल, वाहन को घेरा और पथराव

Highlights स्थानीय लोगों ने वाहन को घेर लिया और उस पर पथराव किया। कोलकाता वापस जा रहा था, तभी वाहन पर हमला हुआ। एनआईए ने कहा कि एक अधिकारी घायल भी हुआ है।

NIA Team Attack: पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर इलाके में 2022 के बम विस्फोट मामले की जांच के लिए गए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के दल पर ग्रामीणों ने शनिवार को हमला कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि एनआईए अधिकारियों के एक दल ने इस मामले के संबंध में बुधवार सुबह दो लोगों को गिरफ्तार किया और यह दल कोलकाता वापस जा रहा था, तभी उसके वाहन पर हमला हुआ। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘स्थानीय लोगों ने वाहन को घेर लिया और उस पर पथराव किया।

#WATCH | West Bengal: NIA officers had to face protesters in Sandeshkhali while they were carrying out an investigation in connection with the Bhupatinagar, East Medinipur blast case. People allegedly tried to stop the NIA team from taking the accused persons along with them.… pic.twitter.com/UVoAO6uuPQ