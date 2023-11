Mumbai Fire breaks:  24 मंजिला आवासीय इमारत में आग लगी, 25 को छत से, 30 को 15वीं मंजिल से और 80 लोगों को 22वीं मंजिल के आश्रय क्षेत्र से निकाला

Highlights सरकार ने लोगों, मुख्य रूप से मिल श्रमिकों को फ्लैट दिए हैं। इमारत की विभिन्न मंजिलों से कम से कम 135 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। 80 लोगों को 22वीं मंजिल के आश्रय क्षेत्र से निकाला गया।

Mumbai Fire breaks: मुंबई में बृहस्पतिवार को एक 24 मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई, जिसके बाद कम से कम 135 लोगों को वहां से सुरक्षित बचाया गया।

स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आग घोडपदेव इलाके में महाराष्ट्र आवासीय एवं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) कॉलोनी में न्यू हिंद मिल कंपाउंड में स्थित इमारत की तीसरी मंजिल पर सुबह तीन बजकर 40 मिनट पर लगी। इस जगह पर सरकार ने लोगों, मुख्य रूप से मिल श्रमिकों को फ्लैट दिए हैं।

उन्होंने बताया कि इमारत की विभिन्न मंजिलों से कम से कम 135 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों में से 25 को छत से, 30 को 15वीं मंजिल के आश्रय क्षेत्र से और 80 लोगों को 22वीं मंजिल के आश्रय क्षेत्र से निकाला गया।

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पांच दमकल गाड़ियों और तीन पानी के टैंकर को घटनास्थल पर भेजा गया और सुबह सात बजकर 20 मिनट तक आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि, ऐसा जान पड़ता है कि आग शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी।

